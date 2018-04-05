В среду 14 человек получили травмы в результате пожара, произошедшего днем ​​в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии. Мужчина, подозреваемый в совершении поджога был задержан местной полицией, передает со ссылкой на The Local.

Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Сильва сообщил СМИ, что огонь, вероятно, имел "изолированное действие". По его словам, поджог совершил "обеспокоенный" посетитель посольства Португалии, акт не связан с терроризмом.

Министр сообщил, что мужчина 50 лет появился в посольстве, говорил непоследовательно на испанском и английском языках, судя по всему, о проблемах торговли людьми в Португалии.

"Он требовал беседы с лицом, ответственным за консульский отдел посольства, и ему разрешили но до начала разговора он совершил поджог и скрылся", - сказал Сильва.

Мужчину позже задержали шведская полиция.

Правоохранители заявили, что коротко допросили мужчину в среду, но пока не установили его мотивы. Командам криминалистов было предложено изучить место пожара в пятницу.

Как сообщал 4 апреля в центре Барселоны загорелся отель Expo Hotel.

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