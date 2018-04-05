МЭФ-2018: «Россия и мир: образ будущего». 3 и 4 апреля в Российской академии наук прошёл шестой Московский экономический форум (МЭФ), в котором приняли участие несколько тысяч российских и зарубежных экспертов, политиков, ученых и предпринимателей, между которых Сергей Глазьев, Юрий Болдырев, депутат Европарламента Эмерик Шопрад, генеральный секретарь EURISPES Марко Риччери. Комментирует публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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