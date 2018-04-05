Фильм журналистки телеканала "112 Украина" Татьяны Хмельницкой "Заложники" выйдет в эфир 7 апреля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Фильм "Заложники" выйдет в эфир 7 апреля Фото: 112.ua Фильм ведущей и журналистки телеканала Татьяны Хмельницкой выйдет в эфир 7 апреля в 21.10."Этим проектом я хочу показать, что освобожденным заложникам нужны понимание и поддержка, адаптация и помощь. Кроме того, я убеждена, что он поможет еще лучше понять ситуацию на Донбассе, а также станет доказательной базой для судебных исков в украинских и международных инстанциях", – отметила Хмельницкая.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся самый крупный обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил 31 января 2018 года, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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