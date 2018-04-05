Верховная Рада изменила название десантных войск на "десантно-штурмовые". Парламентарии 240 голосами поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент Принятым законопроектом вносятся изменения в ряд законов Украины, которыми предусматривается, что высокомобильные десантные войска меняют название на "десантно-штурмовые". Как отмечается в пояснительной записке, принятие проекта Закона будет помогать возрождению и развитию национальных военных традиций, учитывая важную роль десантно-штурмовых войск в обеспечении обороноспособности государства. Как сообщал 21 ноября Президент Украины Петр Порошенко постановил изменить название украинских десантных войск на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Напомним, украинские десантники отныне будут носить не голубые, а темно-бордовые береты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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