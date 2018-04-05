Министерство иностранных дел 4 апреля вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины из-за ареста рыболовного судна "Норд" в аннексированном Крыму, передает со ссылкой на .

"3 апреля в России был приглашен временный поверенный в делах Украины в России. Ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", конвоированием его в порт Бердянска и незаконным содержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России", - заявила представитель России Мария Захарова, передает "Радио ".

случай никак не прокомментировало.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму. Задержанное судно с командой отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий.

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