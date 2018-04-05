Америка на стороне Украины, в очередной раз заверил Роберт Портман. И пусть никого не вводит в заблуждение информация о возможном приглашении Путина в Белый дом, подчеркнул он.

Американский сенатор Роберт Портман после своего визита на Донбасс заявил, что украинские военные должны получить оборонительное вооружение от снайперских выстрелов. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве 5 апреля, информирует svodka.net.

«Вчера на Донбассе я увидел, что украинских военных все еще убивают, в том числе и снайперскими выстрелами. Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины — это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии. Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной», — сказал Портман.

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Петр Порошенко во время встречи с сенатором США Робертом Портманом

Америка на стороне Украины, в очередной раз заверил американский сенатор. И пусть никого не вводит в заблуждение информация о возможном приглашении Путина в Белый дом, сказал Портман на встрече с прессой.

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«Администрация США считает, что нужно поддерживать разговор с Россией. Между прочим, так же мыслит и в отношении Северной Кореи. Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты, как некую услугу. Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь хорошие отношения с большой ядерной державой. Что бы там ни говорили отдельные медиа, власть Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта власть, а не предыдущая, предоставила Украине летальную оружие для защиты», — заявил сенатор.

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