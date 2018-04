Увольнений в связи со скандалом вокруг попадания данных о юзерах Facebook в компанию Cambridge Analytica не будет, заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. Цукерберг не собирается решать проблему утечек увольнениями персонала Фото: ЕРА Глава компании Facebook Марк Цукерберг не собирается уходить в отставку или увольнять сотрудников за утечку данных пользователей. Его заявление 5 апреля цитирует The Guardian.Цукерберг заявил, что берет на себя полную ответственность за случившееся."Возникла масса вопросов об увольнении персонала. Я начал этот бизнес, и только я отвечаю за все, что здесь происходит", – сказал Цукерберг.Его отставки требовал один из акционеров Facebook Скотт Стрингер.Как отмечает издание, даже если вопрос об отставке учредителя Facebook будет вынесен на собрание акционеров, шансов на это мало. Цукерберг владеет пакетом, который обеспечивает ему 60% голосов собрания.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. 11 апреля Цукерберг должен выступить перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



