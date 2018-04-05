В Стамбуле загорелась больница, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что огонь распространился по внешней облицовке здания, внутри загорания нет.

"Огонь частично был под контролем. Что касается жертв, то их пока нет. 70 пациентов были эвакуированы. Внутри здания нет огня. Огонь разразился на внешней стороне здания, но, конечно, внутри есть дым", - сообщил губернатор Стамбула Васип Сахин.

Напомним, в среду 14 человек получили травмы в результате пожара, произошедшего днем в здании в центре Стокгольма, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии. Мужчина, подозреваемый в совершении поджога, был задержан местной полицией. Вероятней только, поджог совершил "обеспокоенный" посетитель посольства Португалии, акт не связан с терроризмом.

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