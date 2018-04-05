|В Украине выдали первую е-визу
|05.04.2018 18:56
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Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду :) з тестового режиму переходимо в повний робочий :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2018 г.
На сайте министерства отмечается, что для оформления е-визы нужно заполнить анкету онлайн, загрузить копии необходимых документов, оплатить на сайте визовый сбор и распечатать полученную по электронному адресу электронную визу.Время оформления электронной визы – до девяти рабочих дней. Ее стоимость составляет $65. Разовая виза действует до 30 дней.В МИД считают, что нововведение будет помогать существенному упрощению визовых формальностей для туристов и бизнесменов, желающих посетить Украину.
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