Первую электронную визу для въезда в Украину выдали гражданину Таиланда, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин: Из тестового режима переходим в полный рабочий Фото: ЕРА "Система выдачи электронных виз работает – только что выдали первую украинскую е-визу гражданину Таиланда. Из тестового режима переходим в полный рабочий", – написал Климкин. Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду :) з тестового режиму переходимо в повний робочий :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2018 г. На сайте министерства отмечается, что для оформления е-визы нужно заполнить анкету онлайн, загрузить копии необходимых документов, оплатить на сайте визовый сбор и распечатать полученную по электронному адресу электронную визу.Время оформления электронной визы – до девяти рабочих дней. Ее стоимость составляет $65. Разовая виза действует до 30 дней.В МИД считают, что нововведение будет помогать существенному упрощению визовых формальностей для туристов и бизнесменов, желающих посетить Украину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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