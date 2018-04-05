Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль.

В эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора, которая была передана в редакцию Викторией Скрипаль. При этом, ведущие программы подчеркнули, что подлинность записи ПОКА не подтверждена.

С 35:32

«Всё хорошо, всё решаемо, все поправляются, все живы», — рассказала она.

Виктория сообщает ей, что в случае получения визы она прилетит в Лондон в понедельник. На это собеседница отвечает, что "визу никто не даст".

Также она рассказала о состоянии здоровья своего отца:

«Всё нормально, сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет. Всё, я скоро выписываюсь, всё окей».

Обращает на себя внимание то, что Юлия говорит общими стандартными фразами. Это говорит о том, что она не может сказать то, что думает...

Рвануть бы им из Британии. А то англичане могут придумать что-то новое, чтобы завершить начатое.

Ещё добавлю, по поводу самого разговора.

Чуть смущает то, что разговор записывался, хотя это и объяснимо. В текущей ситуации Виктория вполне, видя, что идёт звонок из Великобритании, могла с первых секунд даже не зная кто звонит, поставить разговор на запись. Это в современных телефонах легко делается.

Так же чуть смущает то, что собеседница представилась, не Юля, а Юля Скрипаль. Хотя тоже вполне объяснимо. Даже Юлия понимает "какая сейчас ситуация". Тем более, что двоюродные сёстры в последний раз даже по телефону общались в июле прошлого года, а так в основном через соцсети переписывались.

При этом, если предположить, что это вброс и собеседница - это не Юля Скрипаль? Но какой смысл Виктории подставляться? Тем более, что это потом, пусть и со временем, но очень легко проверяемо? Эту сфабрикованную против России провокацию мы можем победить только правдой.

Другой вопрос - можно ли с помощью компьютерной программы подделать голос и, с целью провокации против российской стороны, сделать звонок на телефон Виктории? Думается, такое вероятно. Но скоро всё точно узнаем.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира