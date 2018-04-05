Гражданин Таиланда сегодня успешно оформил первую е-визу в Украину. Система из тестового режима переходит в полный рабочий. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает

"Система выдачи электронных виз работает - только что выдали первую украинскую э-визу гражданину Таиланда; из тестового режима переходим в полный рабочий", - написал министр.

Напомним, 4 апреля было оформлено первую е-визу в Украину в Малайзии.

Как сообщал 4 апреля консульская служба Министерства иностранных дел начала оформления электронных виз для въезда в Украину.

Оформить э-визу могут иностранцы для въезда в Украину с деловой или туристической целью. Для этого нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской карточкой и распечатать полученную по электронной почте визу.

Время оформления электронной визы - до 9 рабочих дней, ее стоимость - 65 долл. США, срок действия - разовая, до 30 дней.

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