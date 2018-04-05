Президент уверен, что два американских патрульных катера будут поставлены в Украину и помогут украинским Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины в укреплении обороноспособности государства, передает со ссылкой на .

"Учитывая ряд некорректных фейковых публикаций в СМИ и социальных сетях хотел бы воспользоваться случаем и проинформировать общественность о ситуации с американскими патрульными катерами типа" Island ". Зрадофилы напустили столько тумана. Хотя здесь, по моему мнению, все предельно ясно. проходит внутрь государственные процедуры завершения и согласования проекта контракта, который мы получили от американской стороны", - сообщил президент во время выступления на торжественном мероприятии по случаю вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт Национальной полиции Украины.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков.

Пользователи сразу стали обсуждать высказывания советника Порошенко.

В сентябре прошлого года ВМС Украины получили новые бронированные катера, которые зашли в Одессу. Управлять новыми артиллерийскими судами выбирают молодых офицеров-выпускников.

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