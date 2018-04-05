Журналист Кирилл Сазонов прокомментировал в Фейсбуке информацию о намерениях российской власти депортировать из РФ террориста «ДНР» из Винницкой области, который воевал на Донбассе.

Одним из характерных синдромов при диагнозе «Русская весна» была навязчивая идея «Русские своих не бросают, информирует svodka.net.

Это как бы объясняло все – набег в чужую страну, оккупация, оголтелая борьба за какие-то непонятные пациентам «права русскоязычного населения». Свои? Вот и не бросаем. Припремся, даже если не звали. Впрочем, хватало откровенно запущенных психиатрией случаев, когда таки просили «ввести и не бросать». Так вот, как и бывает с синдромами и отклонениями – все это ложь от начала и до конца.

Свежий пример для самых упрямых берем в качестве новости прямо из российской «Комсомолки». Боевика Николая Трегуба из Винницкой области, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, намерены депортировать в Украину. Соответствующее решение принял Московский областной суд.

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Боевик «ДНР» Николай Трегуб

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Он успел отличиться – воевал в Славянске, потом в банде Моторолы. Был ранен в Донецком аэропорту. После лечения уехал в Россию. Числится в базе «Миротворца». Наверное, чувствовал себя героем и рассчитывал на трогательное отношение. Не вышло. Российские власти часто допускают стратегически и тактические ошибки, но правило «Предавший один раз – предаст снова» у них забито в мозгах накрепко.

Что ждет Николая Трегубова в Украине, конечно на примере его брата Андрея. Он уже отбывает свои 9 лет за участие в НВФ на Донбассе. Но речь сейчас не об украинской Фемиде, а об отношении российской власти к завербованным в нашей стране боевикам.

Вы для них никто. Расходный материал, который совершенно не жалко отправить в украинскую тюрьму. Воюй или сиди – но у себя. Вот такая простая логика. Может, своих они и не бросают (хотя еще как бросают), но украинские предатели для них даже не «свои».

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Будешь жить, пока приносишь пользу. Возможно покормят и покажут по телевизору. Но результат – как в супермаркете. Сколько не выбирай, сколько не броди, но впереди непременно ждет касса, на которой нужно платить.

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