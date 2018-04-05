Роботов, которые будут отправлены на Марс, назвали "марсианскими пчелами". Их задача – получить данные об атмосферном давлении и взять образцы реголита (марсианского грунта) на Красной планете. По ожиданиям разработчиков, роботы будут действовать группами Фото: nasa.gov Роботов назвали "марсианские пчелы". Они предназначены для получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита (марсианского грунта) на Красной планете.По ожиданиям разработчиков, роботы будут действовать группами. Периодически они будут возвращаться для подзарядки на передвижную базу — марсоход. Если один робот упадет, другие "пчелы" смогут поднять его и перенести к базе.Сейчас в NASA работают над технической осуществимостью проекта. Тестирование роботов проходит в вакуумной камере, в которой специалисты изучают аэродинамику летающих роботов в условиях марсианской атмосферы. Предварительные исследования показали, что "марсианская пчела" сможет создать достаточную подъемную силу для полета.Для работы над проектом NASA выделило группе ученых из США и Японии $125 тыс. Science Alert отмечает, что японские разработчики уже создали “робота-колибри“, который способен подняться в воздух на Земле. Теперь его предстоит адаптировать к более разреженной марсианской атмосфере.2 декабря 2014 года NASA объявило о своем намерении отправить людей на Марс в 30-х годах текущего столетия.В ноябре 2015 года NASA сообщило о начале поисков места для высадки экспедиции на Марс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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