Роботов, которые будут отправлены на Марс, назвали "марсианскими
пчелами". Их задача – получить данные об атмосферном давлении и
взять образцы реголита (марсианского грунта) на Красной планете. По
ожиданиям разработчиков, роботы будут действовать группами Фото:
nasa.gov Роботов назвали "марсианские пчелы". Они предназначены для
получения данных об атмосферном давлении и взятия образцов реголита
(марсианского грунта) на Красной планете.По ожиданиям
разработчиков, роботы будут действовать группами. Периодически они
будут возвращаться для подзарядки на передвижную базу —
марсоход. Если один робот упадет, другие "пчелы" смогут поднять его
и перенести к базе.Сейчас в NASA работают над технической
осуществимостью проекта. Тестирование роботов проходит в вакуумной
камере, в которой специалисты изучают аэродинамику летающих роботов
в условиях марсианской атмосферы. Предварительные исследования
показали, что "марсианская пчела" сможет создать достаточную
подъемную силу для полета.Для работы над проектом NASA выделило
группе ученых из США и Японии $125 тыс. Science Alert отмечает, что
японские разработчики уже создали “робота-колибри“, который
способен подняться в воздух на Земле. Теперь его предстоит
адаптировать к более разреженной марсианской атмосфере.2 декабря
2014 года NASA объявило о своем намерении отправить людей на Марс в
30-х годах текущего столетия.В ноябре 2015 года NASA сообщило
о начале поисков места для высадки экспедиции на Марс.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира