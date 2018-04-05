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Более 4 тысяч украинцев купили билеты на матчи ЧМ-2018 в России
05.04.2018 19:04
Более 4 тысяч украинцев купили билеты на матчи ЧМ-2018 в России
В ФИФА не конкретизируют с каких именно регионов были куплены билеты
Количество украинцев, которые могут посетить матчи ЧМ-2018 в Российской Федерации увеличилось вдвое после второго этапа продажи билетов, до 4140 болельщиков.
Более 4 тысяч украинцев купили билеты на матчи ЧМ-2018 в России Фото: football24.ua

"На данный момент 4140 билетов были выделены украинским болельщикам", - сообщили Футбол 24 в пресс-службе ФИФА.

Как сообщал Футбол 24 в начале февраля 2018 года, во время первого этапа продажи билетов с 14 сентября по 28 ноября 2017 года болельщикам из Украины уже были распределены 2087 билетов.

При этом в ФИФА снова не конкретизируют, с каких именно регионов Украины поступили заявки. То есть неизвестно, есть ли между них заявки жителей оккупированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой на Луганской областей.

Второй этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 проходил с 5 декабря 2017 года по 3 апреля 2018 года. 31 января завершился период так называемой продажи билетов путем случайной жеребьевки, а с 13 марта по 3 апреля пропуска на матчи ЧМ-2018 реализовывались в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте ФИФА.

18 апреля 2018-го стартует последний этап продажи билетов. У болельщиков будет последняя возможность приобрести билеты онлайн в режиме реального времени и в порядке живой очереди (за условии их наличия).

Ранее, Климкин призвал отобрать ЧМ-2018 в России из-за отравления Скрипаля.

 

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