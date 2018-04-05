В ФИФА не конкретизируют с каких именно регионов были куплены билеты

"На данный момент 4140 билетов были выделены украинским болельщикам", - сообщили Футбол 24 в пресс-службе ФИФА.

Как сообщал Футбол 24 в начале февраля 2018 года, во время первого этапа продажи билетов с 14 сентября по 28 ноября 2017 года болельщикам из Украины уже были распределены 2087 билетов.

При этом в ФИФА снова не конкретизируют, с каких именно регионов Украины поступили заявки. То есть неизвестно, есть ли между них заявки жителей оккупированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой на Луганской областей.