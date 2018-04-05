Генеральная прокуратура Украины раскрыла схему многомиллионного хищения средств администрациями исправительных колоний Одесской и Львовской областей. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины во время выполнения конституционной функции надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам раскрыто коррупционную схему растраты миллионов гривен государственных средств. Так, по результатам проведенных проверок соблюдения требований законов при поставке тепловой энергии в отдельных учреждений исполнения наказаний, выявлен ряд уголовно наказуемых деяний", - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что служебные лица одного из учреждений исполнения наказаний Одесской области заключили договора о закупке тепловой энергии за государственные средства. В дальнейшем должностные лица указанного учреждения по предварительному сговору с компанией-поставщиком систематически вносили в акты приема-передачи заведомо ложные сведения о завышенных объемах поставленной тепловой энергии, в результате чего государственному учреждению нанесен убыток на сумму более 5 млн грн.

Аналогичные нарушения требований законодательства выявлены Генеральной прокуратурой Украины при поставке тепловой энергии в учреждения исполнения наказаний Львовской области, где сумма ущерба составила более 2 млн грн.

По указанным фактам возбуждено уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог).

Напомним, прокуратура объявила о подозрении семи работникам НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в отдельно крупных размерах.

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