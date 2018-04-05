С внефракционного нардепа Борислава Розенблата снято обязательство сдать загранпаспорт. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Розенблат собрался отправиться в ОАЭ Фото: Борислав Розенблат / Facebook При этом суд продлил до 3 июня следующие обязательства Розенблата: прибывать по требованию к следователю, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.Как рассказал адвокат, сторона защиты предоставила суду несколько распоряжений председателя Верховной Рады Андрея Парубия о рабочих загранкомандировках Розенблата. В частности, с 8 по 12 апреля нардеп должен находиться в ОАЭ.Защита подавала собственное ходатайство об изменении меры пресечения, которое суд 21 марта отказался удовлетворить.19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по подозрению в получении взятки задержали охранника Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали за решение вопроса о лицензировании добычи янтаря.20 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что взятка в $200 тыс. предназначалась Розенблату и нардепу от "Народного фронта" Максиму Полякову.Суд назначил Розенблату залог в размере 7 млн грн и обязал его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать загранпаспорта на ответственное хранение. 17 октября нардеп сообщил, что срок действия установленной для него меры пресечения истек.19 октября Розенблат попытался вылететь в Кельн. Во время обыска в аэропорту детективы изъяли у нардепа мобильные телефоны, планшет, драгоценности в количестве 11 единиц, платежные карточки зарубежных банков, заграничный и осторожный паспорта.20 октября суд снова обязал Розенблата надеть электронный браслет.14 декабря стало известно, что суд разрешил Розенблату перемещаться по всей территории Украины.9 февраля 2018 года суд отменил обязательство носить электронный браслет суд для Розенблата.20 февраля в НАБУ сообщили, что завершили досудебное расследование по "янтарному делу". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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