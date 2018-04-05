Одна и та же энергетическая компания наживавшейся в колониях в Одесской и Львовской областях

"Генпрокуратура раскрыла схему многомиллионного хищения бюджетных средств администрациями исправительных колоний в Одесской и Львовской области. Одна и та же энергетическая компания в сговоре с представителями исправительных колоний выставляла счета за якобы поставленную электроэнергию", - сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, установлено, что должностные лица одного из учреждений исполнения наказаний Одесской области заключили с ООО договор о закупке тепловой энергии за государственные средства. В дальнейшем по предварительному сговору с руководителем ООО они систематически вносили в акты приема-передачи заведомо ложные сведения о завышенных объемах поставленной теплоэнергии, в результате чего госучреждении нанесен убыток на сумму более 5 млн грн.

Аналогичные нарушения выявлены при поставке тепловой энергии и в учреждениях исполнения наказаний Львовской области, где сумма ущерба превысила 2 млн грн.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; служебный подлог).