В марте АМКУ получил почти на 50% больше жалоб о нарушениях в сфере публичных закупок. Об этом сообщил на брифинге председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, передает корреспондент .

"В марте количество жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок за март, которые поступили в АМКУ, выросла на 49% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - отметил он.

В частности, АМКУ получил в марте 2018 года 792 жалобы, против 533 в марте 2017 года. Из них АМКУ принял к рассмотрению 453 жалобы (в марте 2017 - 273).

"273 жалобы (55-60%) из них (принятых к рассмотрению - ред.) были обоснованными, то есть действительно содержали нарушения...", - добавил Терентьев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира