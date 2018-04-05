Состояние здоровья незаконно осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается.

Он не намерен останавливать протест, рассказала адвокат осужденного Ольга Динзе, передает со ссылкой на .

"Ему это (голодание ред.) тяжело дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", цитирует слова адвоката сайт "Крым.Реалии" .

Представители российских правоохранительных органов в Крыму дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют.

Осужденный украинский активист продолжает бессрочную голодовку.

Владимир Балух объявил голодовку 19 марта на знак протеста против объявленного приговора.

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