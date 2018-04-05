На протяжении долгого времени российская телеведущая Екатерина Варнава вела шоу на украинском телеканале, однако теперь зрители уже забыли, как она выглядит. Чтобы напомнить о себе женщина приняла участие в откровенной фотосессии, снимок с которой опубликовала на своей станице социальной сети Instagram.

Так, на днях ведущая попыталась доказать поклонникам, что обладает не только юмором и бесспорным умом, а и отличным телом. В сети появилось фото в черно-ьелых тонах, на котором она позирует абсолютно обнаженной.

Кстати подписчики Варнавы в комментариях отметили, что у нее не только идеальная фигура, а и роскошные волосы. В то время как другие осудили за откровенность в таком возрасте.

Как сообщал svodka.net, супермодель из Чехии Ева Герцигова стала главной героиней очередного номера французского мужского глянца Lui Magazine. Звезда в возрасте 45 лет позировала фотографу из Норвегии Сельве Суннсбе в разных соблазнительных образах.

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