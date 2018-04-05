В Украине готовятся к запуску службы экстренной помощи 112. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, передает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"112 - это общеевропейская часть службы экстренной помощи, которая работает по единому номеру. Этот проект не иллюзорный: он становится действенным, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы в ближайшее время его запустить", - сказала Ковальчук.

По ее словам, создание службы требует комплексного подхода.

"Нужна консолидация всех служб. Это и коммунальные службы, и Министерство здравоохранения Украины, и Национальная полиция Украины и ГСЧС Украины. Это очень амбициозный проект. Мы должны не только развивать систему принятия экстренных вызовов, но и оказывать психологическую и консультационную помощь. Для этого нам нужна развитая техническая база, материальное оснащение и навыки тех сотрудников, которые будут предоставлять консультации и реагировать на эти вызовы", - подчеркнула заместитель министра внутренних дел.

Она добавила, что раньше созданием службы 112 отвечала ГСЧС (МЧС), а сегодня именно МВД занимается этим процессом.

Напомним, ЕС вводит систему автоматического вызова служб спасения при ДТП.

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