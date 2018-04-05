Министр обороны Степан Полторак Встреча проходила в Киеве Фото:
mil.gov.ua "Почти два года мы активно работаем над реформой. В ходе
реформирования мы ставим себе очень серьезную цель – достижение
стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей. Самым ярким
примером нашей плодотворной работы является принятие сегодня
Верховной Радой Украины в первом чтении закона Украины "О
национальной безопасности Украины", – заявил Полторак.Он
подчеркнул, что законопроект открывает путь к более эффективному
взаимодействию с НАТО.Министр обороны поблагодарил США за помощь
американских инструкторов, которые тренируют украинских
военных."Благодаря грамотно организованной подготовке улучшились
боевые способности наших подразделений и уменьшились потери между
личного состава", – отметил Полтрак.Стороны обсудили события на
востоке Украины и развитие сотрудничества между двумя
странами.Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года
вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный
момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том
числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками
RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в
подготовке украинских военных.Оборонный бюджет США на 2018
год предполагает выделение Украине $350 млн на усиление
безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном
оружии. 1 марта Государственный департамент
США принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных
комплексов Javelin.
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