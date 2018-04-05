Министр обороны Степан Полторак Встреча проходила в Киеве Фото: mil.gov.ua "Почти два года мы активно работаем над реформой. В ходе реформирования мы ставим себе очень серьезную цель – достижение стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей. Самым ярким примером нашей плодотворной работы является принятие сегодня Верховной Радой Украины в первом чтении закона Украины "О национальной безопасности Украины", – заявил Полторак.Он подчеркнул, что законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО.Министр обороны поблагодарил США за помощь американских инструкторов, которые тренируют украинских военных."Благодаря грамотно организованной подготовке улучшились боевые способности наших подразделений и уменьшились потери между личного состава", – отметил Полтрак.Стороны обсудили события на востоке Украины и развитие сотрудничества между двумя странами.Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в подготовке украинских военных.Оборонный бюджет США на 2018 год предполагает выделение Украине $350 млн на усиление безопасности и обороны, речь идет в том числе о летальном оружии. 1 марта Государственный департамент США принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины сша обороны безопасности сегодня Теги: политика