При запуске украинских рейсов Ryanair может столкнуться со сложностями. Но их можно решить

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В марте ирландский лоукостер анонсировал вторую попытку выйти на украинский рынок пассажирских авиаперевозок. На начальном этапе авиакомпания предлагает своим клиентам сразу 15 направлений в страны Европы: 10 из Киева (международный аэропорт Борисполь) и пять из Львова. И хотя первые рейсы Ryanair запланированы не ранее октября этого года, привлекательная ценовая политика авиакомпании побудила многих украинцев начать бронирование билетов уже сейчас. Об этом сообщает "Лiга.Бизнес", информирует svodka.net.

Бесспорно, заблаговременная покупка места на борту позволяет существенно сэкономить на стоимости перелета (цена подобных билетов может стартовать с 10 евро). Но в то же время многих беспокоит вопрос, не станут ли они заложниками ситуации, когда начало работы лоукостера по тем или иным причинам снова будет отложено, что поставит под угрозу их отпуска и командировки.

Существует три основных риска, которые могут повлиять на планы Ryanair относительно начала полетов в Украину.

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Риск первый. Ryanair может отменить полеты из-за вопросов безопасности.

Это предположение основывается на том, что еще в сентябре 2017 года Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) направило Госавиаслужбе Украины проект информационного бюллетеня по вопросам безопасности (Safety Information Bulletin), в котором были отображены рекомендации ограничить авиаперелеты над восточной частью Украины, включая аэропорты таких городов, как Днепр, Харьков и Запорожье. Тогда оперативные действия правительства (в частности, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра инфраструктуры Владимира Омеляна) наряду с усилением мер безопасности в указанных аэропортах позволили убедить представителей EASA в том, что в подобных радикальных мерах нет необходимости. То есть никаких ограничительных мер наши европейские коллеги тогда не приняли.

Таким образом, распространение информации о том, что ирландский лоукостер начал продажу билетов без наличия каких-либо разрешений, беспочвенно. Более того, вышеуказанный проект информационного бюллетеня по вопросам безопасности авиатранспорта EASA никоим образом не касался воздушных зон Киева и Львова, где расположены аэропорты, из которых начнут выполнять свои первые рейсы самолеты Ryanair. В дополнение следует отметить, что в целом рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности не носят обязательного (императивного) характера, следовательно, несмотря на авторитетность данного наднационального органа, решение о том, следовать им или нет, принимает непосредственно авиаперевозчик и уполномоченные органы государства.

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Риск второй. В Facebook прошла информация о том, что покупка билетов на рейсы Ryanair из украинских аэропортов сопровождается специальным примечанием: «Полеты будут действовать лишь при условии одобрения регулирующими органами». Это касается, в частности, польских направлений. Эта информация не нашла подтверждения. Сейчас при прохождении процедуры бронирования авиабилетов Ryanair на перелеты из Киева или Львова подобное уведомление отсутствует. То есть бронирование билетов из украинских аэропортов происходит аналогично бронированию перелетов из аэропортов других стран.

Также нет оснований предполагать, что именно польские власти не предоставят дозволение Ryanair на осуществление перелетов по запланированным направлениям (Киев и Львов). Кроме того, заявленные Ryanair маршруты во многом дублируют маршруты Wizzair, и вероятность того, что одному авиаперевозчику предоставят такое дозволение, а второму откажут, минимальна. Более того, вполне вероятно, что, согласно законодательству Польши, такие действия будут расценены, как недобросовестная конкуренция и предоставление одной компании монопольного положения.

Риск третий. Более актуальная проблема заключается в том, что между Ryanair и аэропортом Борисполь не достигнуто соглашение о предоставлении слотов для обслуживания. В частности, для того чтобы лоукостеру предоставили сервис в терминале F, аэропорт требует наличия не менее 15 ежедневных рейсов, в противном случае вылеты возможны только из терминала D, в котором обеспечить заявленные Ryanair временные интервалы принятия/отправки действительно невозможно с учетом значительных пиковых нагрузок

С большой долей вероятности можно предположить, что ирландская авиакомпания не сможет выполнить условия для обслуживания в отдельном терминале Борисполя. Ведь, по словам генерального директора Ryanair Майкла О’Лири, их флот на данный момент полностью загружен работой, что не позволит выделить Украине большее количество самолетов.

Таким образом, компании придется выполнять полеты через терминал D, то есть на начальном этапе их работы пассажиры могут столкнуться с определенными неудобствами в виде задержки рейсов.

С другой стороны, вопрос сотрудничества нашей страны с иностранным авиаперевозчиком обсуждался на самом высоком политическом уровне. А значит, можно предположить, что и эту проблему решат через соответствующих договоренностей.

В целом риски отмены забронированных рейсов на сегодняшний день минимальны.

В любом случае, даже если на перелеты вдруг будут введены какие-либо ограничения, препятствующие выполнению рейсов из Украины, авиаперевозчик должен предоставить компенсацию стоимости билета либо предложить осуществить перебронирование, выбрав альтернативный путь перелета, как это имело место с Ryanair в прошлом году.

Иван Божко, адвокат ЮФ Ильяшев и Партнеры

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