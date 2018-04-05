Неизвестный в балаклаве совершил покушение на жизнь депутата Новоград-Волынского горсовета Олега Ващенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Стрельба произошла возле выхода из спортзала Фото: zt.npu.gov.ua По данным пресс-службы полиции области, случай произошел 4 апреля около 20.10, когда мужчина выходил из спортклуба. У пострадавшего – проникающие ранения плеча и сквозное ранение грудной клетки.5 апреля на пресс-конференции с участием городского головы и силовиков журналистам рассказали, что выстрелов из короткоствольного оружия было пять, три пули попали в депутата, пишет городской портал 04141.com.ua.Стрелял неизвестный в балаклаве, он покинул место покушения на автомобиле.Ващенко потерял много крови, он в тяжелом состоянии."Одна пуля осталась в его теле, требуется дальнейшее оперативное вмешательство. Только хорошая физическая подготовка Олега Ващенко и своевременная квалифицированная помощь медиков позволили ему сохранить жизнь. Сейчас он в сознании, но к нему допускают ограниченный круг лиц", – сообщает портал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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