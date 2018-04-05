Неизвестный в балаклаве совершил покушение на жизнь депутата
Новоград-Волынского горсовета Олега Ващенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Стрельба произошла возле выхода из
спортзала Фото: zt.npu.gov.ua По данным пресс-службы полиции
области, случай произошел 4 апреля около 20.10, когда мужчина
выходил из спортклуба. У пострадавшего – проникающие ранения
плеча и сквозное ранение грудной клетки.5 апреля на
пресс-конференции с участием городского головы и силовиков
журналистам рассказали, что выстрелов из короткоствольного оружия
было пять, три пули попали в депутата, пишет городской портал
04141.com.ua.Стрелял неизвестный в балаклаве, он покинул
место покушения на автомобиле.Ващенко потерял много крови, он
в тяжелом состоянии."Одна пуля осталась в его теле, требуется
дальнейшее оперативное вмешательство. Только хорошая физическая
подготовка Олега Ващенко и своевременная квалифицированная помощь
медиков позволили ему сохранить жизнь. Сейчас он в сознании, но к
нему допускают ограниченный круг лиц", – сообщает портал.
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