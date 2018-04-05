планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в выборы 2016 года, передает со ссылкой на .

"Санкции, которые могут повлиять на людей, близких к президенту Путина, отражают желание Вашингтона привлечь Россию к ответственности за возможное вмешательство в выборы, которое Москва отрицает", - сообщает Reuters со ссылкой на источники.

О новых санкциях, по словам источников, будет объявлено в четверг.

"Они являются своеобразным продолжением решения от 15 марта о введении санкций против 19 человек и 5 структур, в том числе российских спецслужб, которых обвиняют во вмешательстве в американские выборы", - подчеркивает агентство.

Отмечается, что под санкции попадут российские олигархи, связанные как с Путиным, так и с российским правительством.

В Белом доме отказались комментировать, планируют ли они объявить о санкциях на этой неделе.

Американская разведка располагает доказательствами того, что поддерживаемые Россией агенты нарушили работу избирательных систем и веб-сайтов в семи штатах: Аляске, Аризоне, Калифорнии, Иллинойсе, Техасе, Флориде и Висконсине. Это было сделано еще до выборов 2016 года, однако спецслужбы не сообщили об этом руководству штатов.

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