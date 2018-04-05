Скотленд-Ярд обнародовал первое официальное обращение от Юлии Скрипаль после того, как она пришла в себя после отравления в одной из больниц Великобритании. Заявление было опрелюднено в четверг на сайте британской полиции, передает

"Я проснулась неделю назад, и я рада сказать, что становлюсь сильнее каждый день. Я благодарна за интерес ко мне и всем, кто прислал мне сообщение с пожеланиями скорейшего выздоровления. Я должна поблагодарить многих людей за мое выздоровление, и особенно хотела бы упомянуть людей из Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда мой отец и я были недееспособными. Кроме того, я хотела бы поблагодарить сотрудников окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм", - говорится в заве.

"Я уверена, вы понимаете, что вся эта история несколько дезориентирует, и я надеюсь, что вы будете ценить мою конфиденциальность и мою семью в период моего выздоровления", - сообщила Юлия.

Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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