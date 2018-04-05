Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого обвиняли в развратных действиях в отношении приемной дочери. Дмитриев оправдан по статье о детской порнографии, но будет отбывать наказание за хранение оружия Фото: Игорь Подгорный‎ / Facebook Городской суд Петрозаводска 5 апреля оправдал главу карельского отделения общества "Мемориал", историка Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях, однако признал его виновным в незаконном хранении оружия, сообщает "Медиазона". Дмитриеву назначены 2,5 года ограничения свободы.Оглашение приговора проходило на закрытом заседании. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.Ему вменяли изготовление порнографических снимков, на которых была изображена его приемная дочь. Дмитриева также обвинили в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья.Судья признал недопустимым доказательством экспертизу снимков, которую предоставило обвинение.Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.В декабре 2016 года он был арестован и помещен в СИЗО. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде.В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.В защиту историка выступали режиссер Андрей Звягинцев, рок-музыкант Борис Гребенщиков, писатель Владимир Войнович и другие деятели культуры.Лидер группы "АукцЫон" Леонид Федоров 3 апреля в Москве дал уличный концерт в поддержку Дмитриева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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