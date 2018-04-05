Особняк, размещенный на территории штата Коннектикут, который ранее принадлежал президенту США Дональду Трампу и его жене Иване, выставили на продажу, назначив сумму в 45 миллионов долларов, говорится в Wall Street Journal .

Согласно информации предоставленной изданием, дом в Гринвиче Дональд с супругой купили в 1980-х годах за 4 миллиона долларов, однако после развода здание досталось женщине. Ивана сделала в поместье ремонт и реализовала его за 15 миллионов долларов. Теперь, купившие дом в 1998 году Роберт и Сьюзан Штайнберги планируют продать его за рекордную сумму.

Особняк находится в 45 минутах езды от Манхэттена на живописном берегу пролива Лонг-Айленд, был построен в 1939 году. Его площадь составляет 1800 квадратных метров, на которых разместили восемь спален, 13 ванных комнат, большой домашний кинотеатр, три комнаты для персонала и восемь каминов.

Кроме того, на территории около дома размещен гостевой домик с закрытым бассейном, поле для игры в гольф, теннисный корт, открытый бассейн, а также собственный причал.

Как сообщал svodka.net.uа, Дональд Трамп вместе с первой леди страны Меланией Трамп принял 140 ежегодное пасхальное мероприятие Easter Egg Roll в Белом доме. Мероприятие, участие в котором приняли приблизительно 30 тысяч человек, возглавила жена президента США.

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