Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 11 апреля в судебном заседании по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент .

"По делу объявляется перерыв до 10:00 11 апреля. Мы ждем свидетелей - не менее 4 или лично, или в режиме видеоконференции", - сказал председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко.

Также он выразил предупреждения о принятии судом мер относительно стороны защиты в случае, если ее представители 25 и 26 апреля - в определенные даты прений сторон, не появятся в зал судебных заседаний.

"Судебные дебаты запланированы на 25 и 26 апреля. Если адвокаты не прибудут в суд, суд будет вынужден действовать в строгом сохраняемости процедуры, определенной действующим Уголовно-процессуальным кодексом, и Законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", - сказал судья.

Стоит отметить, что сегодня во время заседания суд допросил в качестве свидетелей экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые подтвердили свои лингвистические выводы относительно письма Януковича к президенту России с просьбой ввести войска в Украину.

Как сообщал 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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