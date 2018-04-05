НАБУ «с учетом общественного резонанса» опубликовало рассекреченные фрагменты разговоров, записанных в кабинете Холодницкого.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Генпрокуратура и антикоррупционное бюро в течение месяца с помощью «жучка» прослушивали разговоры в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Руководители НАБУ и ГПУ утверждают, что он блокирует работу прокуроров и вмешивается в резонансные уголовные дела, в которых фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, экс-глава Нацагентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак и другие. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net.

4 апреля НАБУ «с учетом общественного резонанса» опубликовало рассекреченные фрагменты разговоров, записанных в кабинете Холодницкого. 17-минутный видеоролик с транскрипцией и пояснениями бюро загрузило на YouTube.

Читайте: Трамп понимает ситуацию в Украине, - Грибаускайте (ВИДЕО)

Вот некоторые фрагменты записанных разговоров:

9 февраля Холодницкий беседовал с народным депутатом Л. (вероятно, Логвинским) и утверждал, что «полностью контролирует ситуацию».

«Пока что я разбирался, там угрозы тебе нет… Чего ты так кипишуешь? Понимаешь, я не закрою дело, потому что так нужно. Понимаешь, так не будет. Если по закону, то чтобы прокурор закрыл дело, нужно подозрение объявлять», – пояснял глава САП.

Читайте: знаток рассказал, зачем затеяли скандал вокруг НАБУ и САП

В разговоре со свидетелем по делу Богачева и Супрун (вероятно, Кафтей) 1 марта Холодницкий объяснял, что и как тот должен говорить на допросе.

«Смотри, нам нужно допросить [тебя] как свидетеля по одному делу… Скажи правду, что это типовой договор, «я не помню точно, как и что мы заключали»… Но сделай выговор на том, что «мне ничего неизвестно, есть там министр здравоохранения или нет», – инструктировал Холодницкий.

5 марта глава САП узнал, что один из прокуроров без его ведома подписал четыре ходатайства НАБУ об обысках по этому делу. Холодницкий был недоволен, поскольку теперь обыскать должны были застройщика, который, по его словам, «сам пришел, сам сказал, что готов помочь». Он потребовал от подчиненного позвонить руководству суда и дать указания не рассматривать ходатайство НАБУ.

«Они получили автограф тупого прокурора – и все, а дальше они сами все сделают… Чтобы вернули все постановления, вернули нах…й! У Богачева сделайте обыск, у Дикова (мэр Вишневого Илья Диков) сделайте обыск, чтобы он обосрался!» – сказал Холодницкий. На этой же записи он говорил, что детективы НАБУ «вертят прокуроров на х…ю», а те «ведутся как лохи».

В расследовании дела Корчак об использовании незадекларированного автомобиля Skoda Octavia Холодницкий также отказался помогать детективам НАБУ. «Пошли они нах…й! У них дел нет, так они с Корчак играются?» – ответил он своему подчиненному 21 февраля.

Еще одна запись посвящена делу о растрате 185 млн грн из одесского бюджета. 7 февраля заместитель главы САП просил Холодницкого «определить позицию» по этому производству. Руководитель САП спросил, можно ли «выдернуть» Труханова из материалов дела, если другие фигуранты дадут показания о том, что мэр ничего не знал.

«Вопрос в том, что Одесса… [неразборчиво] он держит его (Труханова) за яйца, а тот держит город в украинских цветах. Х…р его знает, кто придет на его место. Если снова спросят об Одессе… Чтобы мы стране не на*рали», – рассуждал Холодницкий.

В итоге глава САП и его заместитель решили «до определения позиции» вручить подозрения всем фигурантам, кроме Труханова. Через неделю мэр Одессы прилетел в Украину рейсом из Варшавы, его задержали в аэропорту и сообщили о подозрении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира