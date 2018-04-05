О пожаре на Приднепровской ТЭС спасателям сообщили 5 апреля в 4.06. Жертв в результате возгорания нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На место возгорания прибыли 50 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС Фото: ДСНС в Київській області / Facebook "5 марта в 4.06 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на Приднепровской ТЭС, расположенной на ул. Гаванской Самарского района города Днепра", – говорится в сообщении ГСЧС.По информации ведомства, возгорание возникло в металлическом трансформаторе. Пожар локализовали в 4.43 и ликвидировали в 4.55. Общая площадь возгорания составила около 15 м². В тушении пожара принимали участие 50 сотрудников и 10 единиц спасательной техники ГСЧС. Во время пожара никто не пострадал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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