О пожаре на Приднепровской ТЭС спасателям сообщили 5 апреля в 4.06.
Жертв в результате возгорания нет, сообщает Государственная служба
по чрезвычайным ситуациям Украины. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке На место возгорания прибыли 50 человек личного
состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС Фото: ДСНС в
Київській області / Facebook "5 марта в 4.06 в службу спасения
"101" поступило сообщение о возгорании на Приднепровской ТЭС,
расположенной на ул. Гаванской Самарского района города
Днепра", – говорится в сообщении ГСЧС.По информации ведомства,
возгорание возникло в металлическом трансформаторе. Пожар
локализовали в 4.43 и ликвидировали в 4.55. Общая площадь
возгорания составила около 15 м². В тушении пожара принимали
участие 50 сотрудников и 10 единиц спасательной техники ГСЧС. Во
время пожара никто не пострадал.
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