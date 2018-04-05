Служба безопасности Украины назначила ряд процессуальных действий по делу Владимира Рубана и Надежды Савченко. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter СБУ.

"Сотрудники Главного следственного управления СБУ в рамках открытого уголовного производства назначили ряд процессуальных действий по делу по подозрению в совершении преступления Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля народный депутат Украины Надежда Савченко не прошла судебно-психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа из-за процессуальных вопросов.

Как сообщал Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Сотрудники Главного следственного управления # СБУ в рамках открытого уголовного производства назначили ряд процессуальных действий по делу по подозрению в совершении преступления Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко - СБ Украины (@ServiceSsu) 5 апреля 2018 г.

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