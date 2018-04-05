|На Одесчине полиция открыла огонь, чтобы спасти подозреваемых от расправы толпы
|05.04.2018 19:50
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Полицейскому пришлось совершить несколько выстрелов в воздух, чтобы не допустить самосуда над подозреваемыми в селе Виноградовка Одесской области во время проведения следственных действий по уголовному производству по факту умышленного убийства местного жителя
Группа возмущенных жителей села бросалась на подследственных с угрозами и не реагировала на требования правоохранителей не нарушать закон, информирует svodka.net.
При этом агрессия толпы перекинулась и на полицейских, которые обеспечивали охрану порядка.
Для прекращения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова.
Вследствие выстрелов никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.
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