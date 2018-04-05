Полицейскому пришлось совершить несколько выстрелов в воздух, чтобы не допустить самосуда над подозреваемыми в селе Виноградовка Одесской области во время проведения следственных действий по уголовному производству по факту умышленного убийства местного жителя

Группа возмущенных жителей села бросалась на подследственных с угрозами и не реагировала на требования правоохранителей не нарушать закон, информирует svodka.net.

При этом агрессия толпы перекинулась и на полицейских, которые обеспечивали охрану порядка.

Для прекращения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова.

Вследствие выстрелов никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.

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