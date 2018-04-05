Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена в британском Солсбери 4 марта вместе с отцом, отказалась от предложенной помощи со стороны посольства РФ. В сегодняшнем заявлении Скрипаль попросила ценить ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления Фото: Russian Embassy, UK / Twitter В британском ведомстве сообщили, что Скрипаль теперь может выбрать, когда ей принять предложение российских дипломатов, однако на сегодняшний день она этого не сделала.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5 апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Подлинность разговора телеканал подтвердить не смог.Сегодня Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором она попросила почитать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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