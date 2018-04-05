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В МИД Великобритании заявили, что Юлия Скрипаль отказалась от предложения РФ о консульской помощи
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05.04.2018 19:52
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Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая
была отравлена в британском Солсбери 4 марта вместе с отцом,
отказалась от предложенной помощи со стороны посольства РФ. В
сегодняшнем заявлении Скрипаль попросила ценить ее личную жизнь и
жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления Фото:
Russian Embassy, UK / Twitter В британском ведомстве сообщили, что
Скрипаль теперь может выбрать, когда ей принять предложение
российских дипломатов, однако на сегодняшний день она этого не
сделала.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Также
в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".29 марта стало известно, что
Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.
В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им
доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ
сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том,
что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная
сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5
апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись
разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой
Викторией Скрипаль. Подлинность разговора телеканал подтвердить не
смог.Сегодня Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором она
попросила почитать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период
выздоровления после отравления.Юлия Скрипаль является гражданкой
России, а ее отцу предоставили политическое убежище в
Великобритании.
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