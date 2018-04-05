|Названы самые обжалуемые заказчики в сфере публичных закупок
|05.04.2018 19:57
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В тройку наиболее оспариваемых заказчиков в сфере публичных закупок попали "Укрзализныця", Министерство обороны и Служба автомобильных дорог. Об этом сообщил на брифинге председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, передает корреспондент .
Наиболее оспариваемыми заказчиками в сфере публичных закупок уже традиционно стали "Укрзализныця" (53 жалобы), Министерство обороны (21 жалоба), а также Служба автомобильных дорог (12), Управление горсовета Харькова (11) и Национальная гвардия (10).
Как добавил он, наиболее активно жалобы в марте месяце подавала компания "Паливторг" - 19 жалоб, касающихся закупки газа и угля.
В общем, самыми популярными
направлениями обжалований в марте стали: