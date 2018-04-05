Погода, Новости, загрузка...
Названы самые обжалуемые заказчики в сфере публичных закупок
05.04.2018 19:57

В тройку наиболее оспариваемых заказчиков в сфере публичных закупок попали "Укрзализныця", Министерство обороны и Служба автомобильных дорог. Об этом сообщил на брифинге председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, передает корреспондент .

Наиболее оспариваемыми заказчиками в сфере публичных закупок уже традиционно стали "Укрзализныця" (53 жалобы), Министерство обороны (21 жалоба), а также Служба автомобильных дорог (12), Управление горсовета Харькова (11) и Национальная гвардия (10).

Как добавил он, наиболее активно жалобы в марте месяце подавала компания "Паливторг" - 19 жалоб, касающихся закупки газа и угля.

В общем, самыми популярными направлениями обжалований в марте стали:
• Нефтепродукты, природный газ.
• Продукты и услуги питания.
• Фармацевтическая продукция.
• Вспомогательная строительная продукция.
• Строительные, архитектурные, инженерные услуги.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить