Речь идет о полном нефтяном эмбарго Венесуэлы, о котором президент США Дональд Трамп объявит на Саммите Америк, намеченный на 13 апреля в Лиме.

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Продолжает развиваться кризис, охвативший далекую латиноамериканскую страну Венесуэлу. И на этот раз масла в огонь, вполне ожидаемо, подлил Белый дом, резко сокративший импорт венесуэльской нефти почти на 50%, или на 346 тыс баррелей в сутки. На сегодняшний день в США импортируется только 358 тыс баррелей нефти из Венесуэлы в сутки, информирует svodka.net.

Разумеется, такой резкий обвал импорта произошел не на ровном месте, а в преддверии ещё больших ограничений, которыми хочет Вашингтон обложить Каракас. Речь идет о полном нефтяном эмбарго Венесуэлы, о котором президент США Дональд Трамп объявит на Саммите Америк, намеченный на 13 апреля в Лиме.

Забавно, но буквально на днях, аналитический центр при правительстве РФ, в своем бюллетене сообщал, что кризис в Венесуэле позволит странам, входящим в нефтедобывающий пул, не отдельно и соблюдать требования ОПЕК по сокращению добычи, для сдерживания падения цен. Иными словами, эксперты братской Венесуэле страны, России, вполне так себе свободно излагают, что крах нефтедобывающей отрасли у их заокеанских братушек только на пользу!

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Однако, это духовный аспект данной истории, но есть и другие. В частности, да, экономический, ведь рынок может 13 апреля лишиться, пускай не крупнейшего экспортера, но все же игрока с не копеечными объемами добычи черного золота. Но позволит ли это нарастить экспорт, к примеру, России, у которой добыча нефти последние месяцы лишь падает, что может быть связано с истощением легкодоступных месторождений.

Разумеется, определённый профит от эмбарго получат все, тут и рост цен, и наращивание добычи, но геополитический фактор, берущий свое начало с социально-общественной напряженности, которая в стране, терпящей кризис, лишь обострится, куда важнее всех остальных. Ведь эмбарго приведёт к ещё большему дефициту и дестабилизации в стране, что будет использовано Белым Домом.

По сути, после введения эмбарго, мы можем увидеть закат не только Николаса Мадуро, но и только политического антиамериканского строя, с вполне ожидаемым разрывом отношений с Кремлем. И потеря такого союзника, как Венесуэла, а также многомиллиардных вложений, что может стать следствием национализации, это как раз то, что можно назвать “вишенкой на торте” в этой долгоиграющей и драматической истории.

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