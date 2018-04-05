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Правозащитника из Карелии Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии
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05.04.2018 20:00
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Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского "Мемориала"
Юрия Дмитриева, которого обвиняли в развратных действиях в
отношении приемной дочери. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Дмитриев оправдан по статье о детской порнографии,
но будет отбывать наказание за хранение оружия Фото: Игорь
Подгорный / Facebook Городской суд Петрозаводска 5 апреля оправдал
главу карельского отделения общества "Мемориал", историка Юрия
Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии
и развратных действиях, однако признал его виновным в
незаконном хранении оружия,
сообщает "Медиазона". Дмитриеву назначили 2,5
года ограничения свободы.Оглашение приговора проходило
на закрытом заседании. Прокуратура требовала приговорить
правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.Ему
вменяли изготовление порнографических снимков, на которых была
изображена его приемная дочь. Дмитриева также обвинили
в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья.Судья
признал недопустимым доказательством экспертизу снимков, которую
предоставило обвинение.Дмитриев утверждал, что фотографировал
11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед
органами опеки.В декабре 2016 года он был арестован и помещен
в СИЗО. В январе 2018-го историка отпустили под подписку
о невыезде.В 1997 году Дмитриев обнаружил в лесном урочище
Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во
время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его
преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по
восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.В защиту
историка выступали режиссер Андрей Звягинцев,
рок-музыкант Борис Гребенщиков, писатель Владимир Войнович и другие
деятели культуры.Лидер группы "АукцЫон" Леонид Федоров 3 апреля в
Москве дал уличный концерт в поддержку Дмитриева.
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