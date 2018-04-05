Сотрудники совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетили Великобританию и собрали образцы токсичного вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, передает со ссылкой на .

Результатов экспертизы следует ожидать в начале следующей недели, проинформировала пресс-служба .

Сообщается, что эксперты ОЗХО получили образцы медицинских анализов обеих жертв и полицейского, который мог оказаться под воздействием яда.

"Эти образцы были запечатаны и доставлены в лабораторию ОЗХО 23 марта 2018 года. Образцы были разделены в присутствии эксперта из Соединенного Королевства, ему предоставили часть каждого образца", - заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю.

"Великобритания заявила о своем желании сделать весь процесс как можно более прозрачным и поделиться результатами расследования с другими странами-членами ОЗХО", - информирует пресс-центр.

В Британии не смогли доказать, что газ, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля, был изготовлен в России. Исследования проводили эксперты Военной научно-технологической лаборатории в Портон-даун, они не смогли установить, где был создан ядовитый газ. Однако, руководитель лаборатории Гэри Айткенхед сообщил, что этот газ точно является "Новичком".

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