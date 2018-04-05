|Google кардинально изменит дизайн Play Маркет (фото)
|05.04.2018 20:04
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Об этом пишет издание akket.com.
Как свидетельствуют фото, Google сделает магазин приложений для смартфонов на Android более минималистичным и современным.
Традиционный светло-серый фон станет белым, а все элементы будут оптимизированы под экраны высокого разрешения для наилучшего отображения.
Многие отдельные элементы, вроде отзывов, станут более мелкими, благодаря чему на экран сможет помещаться больше информации.
Также в Play Маркет изменится расположение некоторых элементов. Кроме того, нововведения коснутся и других элементов, например обновленный алгоритм подбора интересного контента и новый внешний вид многих отдельных элементов интерфейса и тому подобное.
Как изменится Google Play
Обновленый Google Play
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