Активисту Евромайдана Ивану Бубенчику не будут избирать меру пресечения. Об этом адвокат Бубенчика Игорь Крижук заявил после изменения подозрения, передает

"Судов не будет, пока по мере пресечения ходатайство вноситься не будет. Он остается подозреваемым, но меры пресечения нет, мой подзащитный - свободный человек", - сообщил Крижук.

Также Крижук отметил, что ему не известно, чтобы Бубенчик "где-то говорил о том, чтобы он на Майдане убивал людей".

По его словам, таких заявлений не было.

Напомним, ранее Бубенчику объявили новое подозрение по двум статьям. Отныне Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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