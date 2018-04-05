В одной из пустынь Саудовской Аравии вследствие сильных дождей и гроз случилось наводнение, во время которого один грузовой автомобиль отбило от других. Соответствующее видео с высоты во время катастрофы обнародовали National Geographic .

На запечатленных кадрах можно увидеть, как машина пытается выбраться из водяной ловушки. Также можно увидеть, как грузовик ищет дорогу, по которой можно проехать, не попав в быстрый водный поток.

Машина ехала с большой скоростью, пытаясь проскочить наиболее опасный участок пути. В финале история закончилась счастливо, водитель автомобиля спас и себя, и транспортное средство. А пользователи сети вложили в кадры свой мотивационный смысл, отметив, что нужно никогда не сдаваться.

Как сообщал svodka.net, забавное видео, на котором детеныш носорога напал на ветеринаров, оказывающих помощь его матери приобрело слава в соцсетях. На ролике врачи пытаются вправить вывихнутый палец взрослой самке носорога.

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