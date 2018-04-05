|Сеть взорвало мотивационное видео спасения грузовика от наводнения
|05.04.2018 20:07
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В одной из пустынь Саудовской Аравии вследствие сильных дождей и гроз случилось наводнение, во время которого один грузовой автомобиль отбило от других. Соответствующее видео с высоты во время катастрофы обнародовали National Geographic.
На запечатленных кадрах можно увидеть, как машина пытается выбраться из водяной ловушки. Также можно увидеть, как грузовик ищет дорогу, по которой можно проехать, не попав в быстрый водный поток.
Машина ехала с большой скоростью, пытаясь проскочить наиболее опасный участок пути. В финале история закончилась счастливо, водитель автомобиля спас и себя, и транспортное средство. А пользователи сети вложили в кадры свой мотивационный смысл, отметив, что нужно никогда не сдаваться.
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