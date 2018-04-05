Область, богатая нефтью и газом, обнаружена у западного побережья
Бахрейна. В Персидском заливе найдены огромные залежи нефти Фото:
ЕРА (архив) Объем запасов месторождения нефти, обнаруженного
у западного побережья Бахрейна, оценивается примерно в 80
млрд баррелей. Об этом 4 апреля сообщило
агентство Reuters со ссылкой на министра нефти
королевства Мохаммеда бен Халифа аль-Халифа.По словам
министра, объем запасов подтвердили оценщики нефтяной корпорации
Halliburton и консалтинговой компании DeGolyer &
MacNaughton, которая специализируется на нефтегазовой сфере.
С Halliburton достигнута договоренность о бурении двух скважин
для оценки потенциала коммерческой добычи.Аль-Халифа также заявил,
что в этом же районе открыты огромные запасы газа, их объем
оценивается в 280–570 млрд м³.Предполагаемые объемы
бахрейнской нефти сравнимы
с доказанными запасами нефти в России,
отмечает "Медуза". При этом до последнего времени
нефтяные запасы Бахрейна оценивались в 125 млн
баррелей, что примерно соответствовало уровню Кубы
и Польши.
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