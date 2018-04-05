Область, богатая нефтью и газом, обнаружена у западного побережья Бахрейна. В Персидском заливе найдены огромные залежи нефти Фото: ЕРА (архив) Объем запасов месторождения нефти, обнаруженного у западного побережья Бахрейна, оценивается примерно в 80 млрд баррелей. Об этом 4 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра нефти королевства Мохаммеда бен Халифа аль-Халифа.По словам министра, объем запасов подтвердили оценщики нефтяной корпорации Halliburton и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton, которая специализируется на нефтегазовой сфере. С Halliburton достигнута договоренность о бурении двух скважин для оценки потенциала коммерческой добычи.Аль-Халифа также заявил, что в этом же районе открыты огромные запасы газа, их объем оценивается в 280–570 млрд м³.Предполагаемые объемы бахрейнской нефти сравнимы с доказанными запасами нефти в России, отмечает "Медуза". При этом до последнего времени нефтяные запасы Бахрейна оценивались в 125 млн баррелей, что примерно соответствовало уровню Кубы и Польши. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки нефти этом запасов объем аль-халифа Теги: мир