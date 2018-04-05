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В Турции в университете произошла стрельба: есть погибшие, - ОБНОВЛЕНО
05.04.2018 20:09
В Турции в университете произошла стрельба: есть погибшие, - ОБНОВЛЕНО
Раненых трое, преступник задержан
В турецком городе Эскишехир в результате вооруженного нападения в университете Йылдырым погибли 4 человека, нападающего задержали.
В Турции в университете произошла стрельба: есть погибшие, - ОБНОВЛЕНО Фото: aa.com.tr

Злоумышленник убил ассистента по научной работе, заместителя декана, лектора и научного сотрудника, - сообщает Anadolu.

Отмечается, что раненых трое, преступник задержан. На месте много карет "скорой помощи".

Службы безопасности задержала подозреваемого, им оказался учитель университета.

Обновление:  Научный сотрудник педагогического факультета университета Йылдырым в городе Эскишехир (250 км к западу от Анкары) в перерыве между лекциями открыл огонь по коллегам, сообщает DW.

В результате убиты четыре человека - заместитель декана педагогического факультета, секретарь и два преподавателя, у одного из которых он работал. Турецкие СМИ сообщают также о не менее трех раненых. Стрелявшего задержали сотрудники службы безопасности университета и передали полиции.

Мотив преступления остается неизвестным. По одной из версий, речь идет о бытовом конфликте. Несмотря на то, что в Турции все чаще происходят инциденты с применением огнестрельного оружия, стрельба без политических мотивов здесь довольно редкая.

По другим данным, причиной стрельбы стало то, что в отношении нападающего было возбуждено дело о членстве в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Один из преподавателей заявил, что сотрудник педфака, узнав, что его подозревают в связях с запрещенной организацией, взял пистолет и открыл стрельбу по руководству факультета.

Анатолийский университет Йылдырым - крупнейший в стране и четвертый по количеству студентов в мире.

Напомним, в штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла перестрелка, есть раненые. Женщина, которая открыла огонь, найдена мертвой.

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