В четверг в департаменте Жиронда, на юго-западе Франции, разбился военный вертолет. В результате катастрофы погибли два члена экипажа, находившиеся на борту, передает со ссылкой на издание BFMTV.

Авария произошла около 10 утра по местному времени близко аэродрома Артиг-де-Люссак. В издании отметили, что шестидесятилетний летчик был опытным пилотом и часто летал в этом районе.

По предварительным данным, во время полета на борту вертолета возникли технические проблемы с двигателем. Расследование инцидента продолжается.

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