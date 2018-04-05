Преступники, ограбившие за час три квартиры, были задержаны полицией в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба киевской Нацполиции.

Сотрудники оперативно-поискового отдела угрозыска во время профилактической операции «Мигрант» обратили внимание на четырех подозрительных мужчин на проспекте Леся Курбаса. Те припарковали машину возле одного из домов и зашли в подъезд. Через какое-то время вышли оттуда и начали выгружать в салон вещи. Сотрудники угрозыска заинтересовались имущетством и остановили мужчин, информирует svodka.net.

Когда полицейские начали осматривать подъезд, оказалость, что три квартиры незаперты. Хозяева этих квартир вскоре подтвердили, что у них было украдено имущество, и узнали это имущество в тех вещах, что изъяли из машины преступников.

Грабители для того, чтобы попасть в квартиры, подбирали ключи.

Они были задержаны и доставлены в управление полиции. Выяснилось,что это иностранцы 1971, 1979, 1980 и 1988 годов рождения. У одного из них при себе нашли пистолет.

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Сведения о преступлении внесли в Единый список досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 («Кража») и ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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