Законопроект "О национальной безопасности", который должен приблизить Украину к стандартам НАТО, на самом деле отдаляет страну от Альянса, отметил нардеп от "Самопомочі" Роман Семенуха. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Семенуха: Выводы неутешительны Фото: Об'єднання "Самопоміч" - Харків / Facebook Он озвучил пять моментов, к которым имеет претензии: лишение парламента контрольных полномочий по использованию Вооруженных сил Украины (ВСУ); отсутствие контроля за использованием бюджетных средств; отсутствие персональной ответственности за принятые решения; назначение главнокомандующего ВСУ "исключительно по единоличному решению президента"; а также превращение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в орган военного управления."Выводы неутешительны: этот законопроект, призванный наконец приблизить Украину к стандартам НАТО, на самом деле еще больше отдаляет нас от Альянса и возвращает советскую модель управления армией, ценностью которой всегда были генералы, а не солдаты", – написал Семенуха.По его словам, принятый Верховной Радой документ перечеркивает перспективы вступления Украины в НАТО и "цементирует советизацию"."С такими приоритетами нельзя надеяться на победу в войне с Россией", – заявил нардеп. https://www.facebook.com/SemenukhaRoman/posts/2067349513546429 17 января члены СНБО обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".5 февраля Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий приказ появился на официальном сайте президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.Законопроект "О национальной безопасности Украины" был зарегистрирован в парламенте 28 февраля, документ был отмечен президентом как неотложный.19 марта член комитета, нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник заявлял, что согласно уточненной редакции проекта закона, Служба безопасности Украины будет подотчетна и подконтрольна Верховной Раде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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