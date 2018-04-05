|Нардеп Семенуха заявил, что законопроект "О национальной безопасности" делает главной ценностью генералов, а не солдат
|05.04.2018 20:16
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https://www.facebook.com/SemenukhaRoman/posts/2067349513546429
17 января члены СНБО обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".5 февраля Порошенко одобрил решение СНБО о внесении в Верховную Раду закона "О национальной безопасности Украины". Соответствующий приказ появился на официальном сайте президента после встречи в США главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Мэттис подчеркнул, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности, который позволит провести реформы в украинской оборонной сфере.Законопроект "О национальной безопасности Украины" был зарегистрирован в парламенте 28 февраля, документ был отмечен президентом как неотложный.19 марта член комитета, нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник заявлял, что согласно уточненной редакции проекта закона, Служба безопасности Украины будет подотчетна и подконтрольна Верховной Раде.
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