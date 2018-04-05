Законопроект поддержал 231 депутат

За указанный законопроект проголосовал 231 депутат, сообщается на сайте парламента.

В пояснительной записке к документу, этим законом предлагается ввести механизм "единого окна" - механизм взаимодействия декларантов, их представителей и других заинтересованных лиц с органами доходов и сборов, другими государственными органами, учреждениями и организациями, уполномоченными на осуществление соответствующих разрешительных или контрольных функций по перемещению товаров, транспортных средств через таможенную границу Украины.

Кроме того, отмечается, что такой механизм обеспечивает возможность однократного представления заинтересованным лицом в электронном виде через единый информационный веб-портал набора гармонизированных сведений с целью соблюдения таможенных требований, предусмотренных Таможенным кодексом и действующим законодательством.

Законопроектом предусмотрено, что Государственная фискальная служба Украины будет обеспечивать создание и функционирование единого государственного информационного веб-портала "Единое окно» для международной торговли, а также выполнять функции его владельца и администратора.

Документ также предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, регулирующих перемещение грузов и граждан через государственную границу Украины.