|Рада одобрила запуск "единого окна" на таможне
|05.04.2018 20:17
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Законопроект поддержал 231 депутатВерховная Рада приняла за основу проект Закона Украины О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.
Фото: dpsu.gov.ua
За указанный законопроект проголосовал 231 депутат, сообщается на сайтепарламента.
В пояснительной записке к документу, этим законом предлагается ввести механизм "единого окна" - механизм взаимодействия декларантов, их представителей и других заинтересованных лиц с органами доходов и сборов, другими государственными органами, учреждениями и организациями, уполномоченными на осуществление соответствующих разрешительных или контрольных функций по перемещению товаров, транспортных средств через таможенную границу Украины.
Кроме того, отмечается, что такой механизм обеспечивает возможность однократного представления заинтересованным лицом в электронном виде через единый информационный веб-портал набора гармонизированных сведений с целью соблюдения таможенных требований, предусмотренных Таможенным кодексом и действующим законодательством.
Законопроектом предусмотрено, что Государственная фискальная служба Украины будет обеспечивать создание и функционирование единого государственного информационного веб-портала "Единое окно» для международной торговли, а также выполнять функции его владельца и администратора.
Документ также предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, регулирующих перемещение грузов и граждан через государственную границу Украины.
Напомним, в Государственной фискальной службе заявляют, что налогоплательщики могут оформлять товары на таможне в режиме онлайн без присутствия на пункте пропуска благодаря доработанному программному обеспечению.