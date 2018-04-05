Законопроект о нацбезопасности нужно переписать, считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает со ссылкой на .

"Этот закон нельзя улучшить, его надо переписать. То есть там нужно менять идею, а не отдельные слова, не отдельные буквы и абзацы. Мы говорили (когда законопроект подавали с в АП - ред), что нельзя такой закон подавать, потому что по этому закону мы будем жить потом несколько лет. Он превратится в нормативно-правовую базу ... Нужно создавать адаптивную систему безопасности с ситуативными комплектами сил, которые в одной ситуации работают, в других ситуациях не работают. в четко описанных ситуациях. Вот закон как раз и должен был это писать. В каких ситуациях ", - сказал он в эфире "5 канала".

Он также отметил: "У меня отношение к этому закону скорее негативное. Потому что в этом законе в принципе закрепляется старая советская модель. Во всем. Именно отношение к безопасности сильно сужено до тем субъектам, которые существовали в России, то есть это человек-общество -государство. Суверенитет, территориальная целостность. Через эти объекты, например, нет таких, как национальные ценности, национальные интересы, процесс реализации этих интересов, на что угроза больше и действует ".

Эксперт также сообщил, что главное экспертное управление рекомендовало вернуть разработчикам законопроект о нацбезопасности. "Я многим уже предлагал отстраниться от этого процесса, а после выборов готовить новый закон и вносить его в и принимать. После 2019", - сказал директор военных программ Центра Разумкова.

Законопроект был одобрен еще в январе. Он регулирует основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны с учетом членства в ЕС и , механизмы совершенствования демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, систему руководства , в частности, распределение задач, функций, полномочий, ответственности и подотчетности военного руководства.

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