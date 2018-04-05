Коммунальщики достали из Русановского канала мусорный контейнер. Об этом сообщает со ссылкой на сообщение КП "Плесо".

В коммунальном предприятии отметили, что иногда приходится доставать со дна водных объектов мусорные контейнеры.

"Как правило, это случается когда определенные лица используют ночное время не для отдыха, а для противоправных видов развлечений и самоутверждения и решают поместить общественное имущество на глубину 4 метров", - говорится в сообщении.

Напомним, уже 1 мая в Киеве начнут работу фонтаны, расположенные в центральной части города Киева и в акватории Русановского канала. Подготовительные работы уже начаты, сейчас идет процесс расконсервации фонтана "Большой" и шести "малых" на Майдане Независимости, а также работы по монтажу насосного оборудования.

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